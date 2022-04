Perdón social: ¿qué dicen los candidatos presidenciales?

En las últimas horas ha habido polémica por la visita del hermano de Gustavo Petro a Iván Moreno a la Picota y el llamado “perdón social” del que habló el candidato presidencial.



Esa propuesta fue cuestionada por el candidato Sergio Fajardo, quien dijo que hablar de perdón social no tiene sentido.



“Llevo tres días de gira por el Eje Cafetero y en medio de esta correría me entero que el hermano de Gustavo Petro va a la cárcel para hablar con Iván Moreno, gran corrupto de nuestro país, y supuestamente la explicación es el perdón social: carreta, es buscando votos con corruptos. Mientras tanto ‘Fico’ responde muy indignado, por supuestamente Petro están hablando con corruptos, vayan miren lo que está haciendo Fico. Unos en las cárceles y otros en los clubes, buscando votos con la corrupción. Yo nunca lo he hecho ni lo haré”, dijo Fajardo.



Por su parte el aspirante presidencial John Milton Rodríguez aseguró que “no se puede hablar de perdón social cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en una cárcel en Colombia. Lo que tenemos que hacer es construir con los colombianos, honestos y trabajadores, en las plazas, en las calles, con las mipymes, con las etnias, con las comunidades vulnerables de este país, así se construye un proyecto serio para sacar a Colombia adelante, no se puede hablar de perdón social, se tiene que hablar en este caso, que promueven algunos, de impunidad politiquera corrupta para llegar al poder como sea”.

Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, cuestionó el concepto de “perdón social” y la visita del hermano de Gustavo Petro a Iván Moreno en la cárcel la Picota.



“Tú hermano visita a tú socio político Iván Moreno, que está en la cárcel de La Picota por el Carrusel de la contratación y vos decís que están hablando de perdón, ¿será más bien que lo queres absolver a cambio de votos?, así vas a hacer entonces con todos los corruptos que te rodean? Ya vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos”, indicó Federico Gutiérrez.



En el partido Salvación Nacional, su candidato Enrique Gómez Martínez, indicó que: “el perdón social de Gustavo Petro lo que es un perdón a los corruptos, al contrario, el país lo que más necesita es más justicia contra los corruptos, más cárceles para los corruptos y condena social total. A corruptos como los que ya rodean a Petro en el Pacto Histórico, ese Roy Barreras, Armando Benedetti, la misma Piedad Córdoba, personas todas llenas de cuestionamientos murales como el mismo, el señor de las bolsas, que sigue sin explicarnos porque recibe dinero en efectivo para sus campañas y sigue pretendiendo, aunque es un inmoral, ser presidente de la República”.

También se pronunció la candidato de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien cuestionó la propuesta y la reunión del hermano de Gustavo Petro con el exsenador Iván Moreno



“Eso es lo que nosotros hemos venido llamando el pacto con el diablo. Efectivamente pues ir a las cárceles a proponer impunidad, a cambio de votos, que más descomposición moral que esa, yo creo que Colombia precisamente tiene que hacer lo contrario, tiene que mandar unos mensajes muy claros de que aquellos que delinquen robándole el futuro de los colombianos, robándoles las esperanzas, los recursos que tenemos para poder invertir en acabar con la pobreza, en lograr mayor educación, en lograr menos violencia, pues aquellos que se roban esos recursos no solamente tienen que ir a la cárcel, no solamente tienen que devolver lo que se han robado, sino que adicionalmente tienen que tener una sanción que los empobrezca y que por tanto conlleve una sanción social, no un perdón”.

Por su parte Rodolfo Hernández aseguró en su cuenta de twitter: "@petrogustavo: El perdón se gana, no se regala".

¿Qué ha dicho Gustavo Petro?



El candidato Gustavo Petro, luego de la polémica que se ha generado por su propuesta, publicó varios trino. Dijo que sin perdón no hay Reconciliacion y agregó que “el perdón social no es impunidad, es justicia reparativa. El perdón social no es encubrimiento, es un proceso de verdad histórica. El perdón social no es ni jurídico, ni divino, es un perdón terrenal de la ciudadanía. El perdón social no lo ordena el presidente, sino la sociedad”.