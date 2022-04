Maturana sobre Rincón: "Estos muchachos para mí son como unos hijos"

Francisco Maturana, exseleccionador nacional y actual miembro de la junta directiva de Nacional, recordó con cariño y tristeza a Freddy Rincón, a quien dirigió en el recordado Mundial de Italia 1990. Pacho elogió al exfutbolista y resaltó su importancia al interior de la generación dorada de la Selección Colombia.

“En estos días, en medio de mi dolor, me llamó la atención que los hijos míos me mandaron las condolencias. Ellos entienden que estos muchachos para mí son como unos hijos, yo los conocí a cada uno de ellos y ellos me conocieron a mí", comentó Maturana en rueda de prensa con el cuadro Verdolaga.

“La verdad que es un momento muy complicado. Yo aprendí a compartir alegrías, pero casi siempre mis tristezas han sido para mí solo. Este es un momento difícil, pero uno entiende las preguntas y el afán de querer rendirle un homenaje a una persona intachable", añadió al respecto.

El gol a Alemania en Italia 90

“Mucha gente va a conocer a Freddy dándole la vuelta y con toda esa energía celebrando ese gol, el más importante que hemos tenido en un Mundial por el escenario, por el rival, por el momento, por la forma cómo se construyó. Pero para poder llegar a ser ese Freddy, él tuvo que trabajar mucho. El ‘profe’ Pinto tuvo que trabajar mucho. Él fue creciendo y encontró un escenario que lo hizo crecer más”, comentó el estratega sobre aquel mítico juego en San Siro.

“Faltando Freddy, indudablemente, nos sentimos aporreados, pero al mismo tiempo agradecemos por esa bendición que Dios nos dio de poder compartir con él, una persona que va a estar siempre con nosotros. En los momentos difíciles, Freddy estaba, era el adalid, era el primero que arrancaba, pero nunca arrancó solo. Esta vez sí arrancó solo. No sé con quién andaba”, agregó sobre el dolor de él y todo ese plantel de jugadores.

Maturaña destacó de la importancia del nacido en Buenaventura al interior del equipo: “todos esperábamos cuando Freddy respiraba porque se le hinchaba el pecho y era como la licencia para sentirnos más fuertes. En los momentos en los que flaqueábamos, Freddy nos hacía más fuertes con su presencia física y su capacidad”.

La importancia de Pacho para que Freddy llegará al Real Madrid

“No soy mucho de recomendar, pero he recomendado a tres jugadores en mi vida, uno fue Freddy Rincón. Se lo recomendé a un amigo que se llama Jorge Valdano. Era tocar el techo del fútbol jugar en el Real Madrid y más en una época en la que la segregación se imponía; no solamente era la raza sino el ser suramericano. No generaba muchas cosas buenas para uno. Yo entiendo que por ejemplo en el Real, cuando se hizo la negociación de Freddy, el Bernabéu amaneció pintado con leyendas y había una leyenda que me pareció simpática, no se me olvida. Ahí decía: ‘Un negro en el Madrid es un blanco perfecto’”.

Finalmente, Maturana concluyó: “cuando vengan los extraterrestres, van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas que merecen un reconocimiento, y entre esas personas está Freddy Rincón”.