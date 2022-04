Gustavo Petro y su mención sobre el concepto de perdón social

Polémica generó la visita que el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, hizo en la cárcel la Picota, al exsenador Iván Moreno, vinculado al escándalo del Carrusel de la contratación. Al confirmar ese encuentro, Petro puso nuevamente el concepto de perdón social.



¿A qué se refiere el senador y hoy candidato Gustavo Petro cuando habla de perdón social?. El líder de la Colombia Humana este miércoles publicó un vídeo en redes sociales en el que se ve su intervención en la Comisión Primera de Senado, según él de hace un año, explicando dicho concepto.



“Jacques Derrida habla del perdón social, del perdón generalizado. Él dice que en ciertas épocas históricas muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario y creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Derrida lo semeja en ese carácter que se da de vez en vez y que tiene la misma generación de creación social con las revoluciones. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan hacen saltar la sociedad hacia delante, podríamos en ese concepto pensar que es posible que a Colombia después de dos guerras, de dos siglos de guerras perpetuas, le ha llegado un momento de perdón social?, generalizado?, yo pienso que sí y en esto puedo coincidir con Uribe y me han criticado por ello”, dijo Petro en ese momento.

Y concretamente sobre la visita de su hermano a Iván Moreno en la Picota, Petro publicó este miércoles un trino, respondiendo a sus críticos, en el que indicó que “el perdón social no es para dos hermanos, ¡que barbaridad!, el perdón social es para todos y todas. Es un acto revolucionario que no depende de mi, depende de la sociedad. No es un acto jurídico, es un acto social que inicia una nueva era”.