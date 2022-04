“My name is Chicky”: ¿Quiénes están detrás del nuevo reto viral de Tik Tok?

Probablemente, dando scroll en Tik Tok se haya encontrado con Chiky, Cha-Cha, Boom Boom y Lya Lya.

Cuatro coloridos y entretenidos personajes que se han hecho virales en los últimos días con su pegajosa canción infantil “My Name Is”, que los usuarios de la aplicación llaman “My name is Chicky”, por comenzar de esta manera.

Pero ¿De dónde salió este proyecto y cómo es que se ha hecho tan popular en redes?

Se trata de un grupo de nacionalidad rusa que en 2019 creó un canal en Youtube bajo el nombre “D Billions” y, desde entonces, ha estado publicado temas infantiles en español, inglés y ruso que enseñan a los niños no solo a unirse al baile, sino también sobre los colores, animales, letras, números, frutas, profesiones y demás.

En Youtube la canción ha alcanzado los 731 millones de vistas y en Tik Tok ha demostrado agradar a adultos y jóvenes que han imitado su coreografía unas 10 millones de veces, recordándonos el éxito alcanzado por temas como “Baby Shark”.

Utilizando, nuevamente, la formula mágica de mezclar contenido educativo con ritmos pegajosos y videos entretenidos para hacerse virales en redes.