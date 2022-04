¿Para asustarse? Médico mira cómo hacer una cirugía frente a paciente /

En redes sociales, sobre todo en TikTok, se hizo viral un video en el que un médico mira un video tutorial en YouTube sobre un procedimiento quirúrgico que le realizaría a su paciente.

Al parecer, fue el paciente que captó en una grabación el momento en el que la especialista miraba el tutorial de cómo tratar un quiste en la famosa plataforma de video.

Una joven, identificada como @isi_lynott, fue quien colgó en TikTok el video y -al parecer- también la paciente a la que le realizarían el procedimiento.

Al ver el video, muchos médicos y especialistas en la salud salieron a defender a su colega, ya que afirman que es una practica normal entre el gremio para "refrescar conocimiento".

“Por última vez, agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes. ¡Este tiktok era solo una broma! (...) Me alegro de que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo! Mi amigo y yo nos reíamos de que esto estaba sucediendo frente a nosotros”, escribió @isi_lynott en varios comentarios.

Este es el video que generó la polémica: