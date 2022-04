¿Qué se debe revisar en el carro antes de salir de viaje por carretera?

Épocas de festividades son miles los viajeros que cruzan por las carreteras de Colombia, así como los diferentes fines de semana para buscar un descanso en otra parte del país.

Aunque la irresponsabilidad es la principal causa de accidentes en carretera, también se tiene en cuenta el número de choques por problemas mecánicos y que se pudieron haber evitado al momento de hacer la revisión necesaria al carro.

En Caracol Radio le dejamos algunos consejos principales para que revise su carro antes de emprender un viaje, aún más si va acompañado.

Un tema principal y fundamental son los frenos. Revise pastillas, discos y líquido de frenos. Esto debe estar en su mejor nivel y así evitar malos ratos en carretera.

El aceite también se debe revisar y tener en cuenta que, si está próximo a cambio, es mejor cambiarlo antes del viaje.

Las llantas; presión y estado. Un buen estado de las llantas es fundamental para los viajes, pues si están lisas o desgastadas, un mal clima podría ser un gran problema y generar accidentes.

Batería. Aunque no es un tema fundamental y que no generaría un accidente, sí lo puede dejar varado si no está funcionando correctamente la electricidad del automóvil.

La gasolina, claro está, es otro item. Tampoco es algo que genere accidentes, pero sí le daría un muy mal rato en caso de no estar pendiente y no alcanzar a tanquear lo necesario.

Recuerde que es muy importante llevar el carro a una revisión con mecánicos antes de emprender un viaje, para tener en cuenta otros temas que podrían ser vitales al momento de ir en carretera.