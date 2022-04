Actor de ‘Volver al futuro’ vendrá a Colombia para la Comic Con

Christopher Lloyd, quién interpretó a Doc Emmett Brown en la trilogía de 'Back to the Future', estará en la Comic Con Colombia del 2022. La noticia se dio a conocer en las redes sociales del evento.

Los fanáticos del actor estadounidense podrán pagar para tomarse fotografías, recibir autógrafos y conocer más de su vida en la industria cinematográfica, la boletería del evento estará disponible a través de 'Tu Boleta'.

Lloyd ha participado en grandes producciones como lo son 'The Addams Family', 'Taxi', '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', 'Star Trek III: The Search for Spock', 'Rick and Morty live-action video', y 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', además hará parte de la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

La Comic Con Colombia del 2022 se realizará del 24 al 27 de junio en Corferias, y es organizada por 'Planeta Comics' y Corferias, el centro de eventos ubicado en Bogotá.

El evento tendrá lugar nuevamente, tras ser cancelado durante dos años por la pandemia de la COVID-19.