"No tengo más ganas de vivir": el cruel relato de una ucraniana violada /

"Apenas alcancé a llegar a casa cuando los dos soldados rusos entraron por la puerta detrás de mí", fueron las últimas palabras que recuerda Elena, un nombre inventado para una mujer que fue elegida por los militares para ser violada durante horas, por ser la esposa de un militar ucraniano.

El testimonio que entregó la mujer a la Agencia AFP, muestra la crueldad que viven decenas de mujeres que quedaron solas por la guerra de Rusia y Ucrania, después de que su marido fuera enviado a combatir a los separatistas prorrusos en el Donbás, en el este del país.

En la entrevista la mujer contó que cuando entró a un almacen en Zaporiyia, una ciudad a la que llegan a diario miles de desplazados forzados a abandonar sus casas por la ocupación rusa en el sur de Ucrania, fue amedrantada por soldados rusos que discutían con los clientes, mientras la señalaban con el dedo diciendo "es una banderovka", la forma de denominar a quienes apoyaron al dirigente ultranacionalista ucraniano Stepan Bandera, que colaboró con la Alemania nazi en la pelea contra la Unión Soviética.

"Es por gente como ella que estalló esta guerra. Es la mujer de un militar", recuerda Elena que dijo uno de los soldados rusos, por lo que prefirió salir hacia su casa, donde minutos después entraron y la accedieron sexualmente dos de ellos, sin compasión alguna.

"Sin una palabra me empujaron sobre la cama, me colocaron una ametralladora encima y me desvistieron. Casi no hablaban, además de tratarme a veces de 'banderovka' o decirse entre ellos 'es tu turno'. Luego, hacia las cuatro, partieron porque era su turno de montar guardia", relató la mujer con la voz quebrada.

El relato de Elena es tan solo uno de los cientos de testimonios que muestran el uso de la violación como "arma de guerra" en Ucrania, que deben ser condenadas en el mundo.