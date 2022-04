Ucrania afirma que ya controla la región de Sumy, en el noreste

El Ejército ucraniano ya controla toda la región de Sumy, en el noreste del país, afirmó hoy el jefe de la Administración militar de la zona, Dimitro Zhyvytskyy, a través de un mensaje en su canal de Telegram, aunque advirtió a la población de que el territorio todavía no era seguro.

Según el jefe de la administración militar, la tarea del ejército ucraniano es ahora localizar y neutralizar las minas que ha dejado el ejército ruso y advirtió a la población de que si se escuchaban explosiones era por la tarea de los rescatistas, que "están neutralizando las municiones dejadas por el ejército ruso en nuestra tierra".

"Hay muchas áreas minadas e inexploradas. No conduzca por los bordes de las carreteras y no use caminos forestales", dice el comunicado, que pide a la población que "no se acerque a equipos destruidos" porque por ahora "no es el momento de limpiar, sino de desminar".

Zhyvytskyy dijo que se están evaluando los daños y "se realizan las obras de reparación necesarias" en el distrito de Konotop, el último que han abandonado los rusos, que se está limpiando y reparando el asfalto "dañado por el enemigo".

Según recoge la agencia ucraniana Ukrinform, se están realizando trabajos de reconstrucción y restableciendo la comunicación en las localidades más pobladas de la región y que más sufrieron los bombardeos del Ejército ruso.

El ejército ruso comenzó la retirada de Sumy el pasado día 4, una región especialmente castigada por las tropas de Moscú desde que comenzó la invasión, el pasado día 24 de febrero.