“Tomen de mí el ejemplo de lo que no debe hacerse”: El pedido de perdón de Mattos

Tras aceptar que sobornó a jueces y a funcionarios judiciales para sacar provecho en el pleito Hyundai, el empresario Carlos Mattos se mostró arrepentido y pidió perdón público.

“su señoría, yo Carlos José Matos hoy a mis 74 años y siendo consciente que afrontaré una condena, quiero invitar a los colombianos que tome de mí el ejemplo de lo que no debe hacerse y respetar el ordenamiento procesal colombiano, no es justificable haber tomado tan malas decisiones” (…)

Mattos dijo que mantendrá la indemnización a la justicia como mecanismo de reparación por los delitos que cometió.

“Su señoría como le expresé en los preacuerdos quiero indemnizar a las víctimas y que esta indemnización sirva para la formación de los miembros de la judicatura en un claro arrepentimiento de mi parte y tratar de resarcir el daño causado. Su señoría, hoy asumo el compromiso ante usted, como garante de la justicia de la no repetición en lo que resta de mi vida, que de por sí, ya sé que es corta”.

El empresario Mattos aceptó su responsabilidad por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado. Se estima que la condena sea menor a la que se había pactado en el preacuerdo fallido con la Fiscalía, sería se menos de cinco años.

“Por último, imploro a la magistratura que se me permita cumplir mi condena en un sitio de reclusión más acorde con mi estado de salud y que se me permita acceder a los a los tratamientos médicos que requiero por mis quebrantos físicos que están ampliamente documentados, no con ello quiero prerrogativas más allá de las que la misma ley permite, sino que se me permita ser un reo en condiciones dignas”. Concluyó el confeso empresario.

Hay que recordar que Carlos Mattos, tiene otro proceso pendiente en el juzgado 11 de conocimiento por el soborno de 100 millones a la exjueza civil Ligia el Carmen. En ese proceso no se descarta que acepte cargos.