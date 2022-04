“No quiero quedar en manos de Fiscalía”, Petro sobre si renunciaría a Senado

Ante las versiones que aseguraban que el senador Gustavo Petro estaba próximo a presentar su renuncia al Congreso de la República, para centrarse en su campaña presidencial, el líder de la Colombia Humana aclaró que es un tema que aún no tiene definido.

“Ese no es un problema todavía vigente, porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías; como se probó antes de ser congresista, que lo soy no porque quise sino por quedar de segundo en las elecciones pasadas”, afirmó el aspirante presidencial.

Por eso, Petro enfatizó en que solo “cuando haya garantías, hablamos”, dejando abierta la posibilidad a que no presente su renuncia al Senado.

Es más, el candidato puede no decirle adiós a su curul y seguir tanto con su campaña, como con su actividad legislativa, pues al ser dos corporaciones distintas no existe ningún tipo de inhabilidad o plazo para que renunciase.

Así las cosas, el exalcalde de Bogotá puede finalizar su periodo como congresista el 19 de julio, y, en caso de llegar a ganar las elecciones presidenciales, posicionarse como nuevo jefe de Estado el 7 de agosto.