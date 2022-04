Petro salió al frente tras encuestas y dejó suspenso por sorpresiva alianza

Gustavo Petro salió a hablar en 6AM Hoy Por Hoy sobre las últimas encuestas y el crecimiento de su campaña, así como de sus competidores, mencionando que cada vez más la distancia es mayor entre el segundo.

Por otro lado, mencionó que es interesante ver que "en indicadores de Internet, Rodolfo Hernández está superando a Federico Gutiérrez".

Adicional a esto, el candidato contó que la campaña "ha sido sucia" contra él y Francia Márquez. Además, mencionó racismo y clasismo contra ella.

Encuestas

"Después del 13 de marzo hay dos encuestas y la tendencia es que crecemos, somos los únicos que crecemos. La distancia con el segundo es cada vez más alta, esa es la norma número uno que se debe tener en cuenta cuando se analizan las encuestas: la distancia entre el primero y el segundo, que es cada vez más grande.

Las encuestas, todas, muestran en el segundo lugar al candidato uribista, Federico Gutiérrez. Esto tiene su lógica, tiene el poder del Gobierno y una parte de la población que sigue sosteniendo el proyecto de Uribe. El que nos aparece de tercero, y acercándose al segundo, es el señor Rodolfo Hernández. Ahí hay una interesante disputa. Lamentablemente, el cuarto lugar se produce por un fenómeno de suicidio y autodestrucción, espero que el Centro Esperanza pueda renacer, fue muy golpeado por integrantes del mismo Centro. Es interesante ver que el señor Rodolfo Hernández está por encima, a veces, que el candidato de Uribe; es un indicio de internet.

Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la misma encuestadora, el crecimiento mayor es del primer lugar y cada vez se amplía la distancia con el segundo. Puede que la infografía esté mal hecha y quizás son reacciones de las redes a otras portadas, pero la información es cierta. Las tendencias dicen eso, que crecemos y la distancia con el segundo es más amplia a favor".

Crítica a encuestas

"De vainas me sacan en la portada de Semana, una vez me sacaron como si yo fuera un incendiario por el estallido social que provocó Carrasquilla, ya me estaban echando el pato era a mí. Lo que me parece terrible es el insulto a las estadísticas, porque reconociendo que la encuesta esté bien hecha, no quiera modificarla, lo que dice la estadística es que hay que mirar la tendencia. Si usted tiene dos encuestas, mire qué pasó: si crece, si cae, si se quedó igual... Si se hace eso, el titular es completamente diferente: la distancia entre el primero y el segundo es cada vez más grande".

Triunfo en primera vuelta

"Nuestro objetivo es ganar, no importa si es en primera vuelta. Si vamos creciendo, nos vamos acercando. Después del 13 de marzo crecimos cerca de 4.5. El primer lugar se está acercando al 50%, pero eso depende de la población. La campaña sucia es fuertísima contra mí y contra Francia, racista, clasista, durísima... Dicen que voy a expropiar taxi, las pensiones; yo lo que he propuesto es que las pensiones crezcan con el salario mínimo y no con la inflación, he propuesto que los conductores sean dueños de los taxis".

Alianzas

"La política colombiana está asignada al machismo, toda la cultura nacional, son siglos y milenios de pensar en términos del dominio del hombre sobre la mujer. Cambiar eso no es de la noche a la mañana, pero hay que cambiarlo. Iniciamos conversaciones con el conjunto de fuerzas políticas y sociales de Colombia, ahí propuse que la revitalización de la paz y la idea de volver a una paz grande pudiese ser el cemento que pudiera juntas diversas fuerzas. Por esto hemos estado conversando con diversos sectores, en unos minutos logramos una convergencia con parte del Partido Verde. Estamos próximos (mañana) a uno que va a dar qué hablar y que nos va a dar mayoría en la Cámara de Representantes"