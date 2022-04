Zelesnky: "No hay una sola violación de DD.HH. que Rusia no haya cometido" /

El presidente de Ucrania , Volodimir Zelensky intervino de manera virtual en el Consejo de Seguridad de la sanciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York. Aseguró que así regreso de Bucha, no muy lejos de Kiev, "no hay una sola violación de derechos humanos que no hayan cometido Rusia en este lugar", agregó que "mataron a familias enteras, niños y hasta sus mascotas e intentaron enterrar los cuerpos".

LAS DENUNCIAS

Zelensky describió con detalle las atrocidades de las tropas rusas en su país, dijo que ciudades han sido convertidas en ceniza por los ataques aéreos. Afirmó que hay asesinatos con tiros de gracia, torturas, y dijo que mataron personas por placer en medio de las carreteras. Denunció que Rusia deliberadamente bombardeo centros de refugiados.

Afirmó que lo que sucedió en Bucha, es lo mismo que militares rusos han hecho en otras ciudades ocupadas de Ucrania, "la crueldad es igual y la responsabilidad debe ser inevitable".

El presidente ucranianos denunció que Rusia culpará a todo el mundo "solo por justificar sus acciones, es imposible establecer responsabilidad porque siempre van a decir que los videos son falsos, que son un montaje, pero esto es 2022, tenemos evidencias", dijo Zelensky.

"El líder de Rusia creen que son colonizadores, hay secuestro de miles de niños, quieren a las mujeres de esclavas, están robando todo, empezando por comida, oro y joyas. Están destruyendo todo lo que mas puede, si esto continúa, los países entonces dependerán únicamente del poder de sus propias tropas y no de las instituciones internacionales".

Zelensky también afirmó que Rusia está preparada para invadir más países. "El mundo vio la ocupación en Crimea, la guerra en Georgia, cómo la detenemos?".

Y envió un fuerte mensaje a los diplomáticos rusos en el Consejo, "quiero recordarles a los diplomáticos rusos, no hubo escapatoria de la justicia en la Segunda Guerra Mundial.



LAS PROPUESTAS

Zelensky Cuestionó la labor del Consejo de Seguridad. "¿Hay un Consejo de Seguridad, dónde está la paz? Dónde están las garantías que las Naciones Unidas debe dar?", dijo Zelesnky.

El mandatario aprovechó la reunión y ofreció "máximo acceso a periodistas e instituciones", para documentar lo que sucede en su país, afirmó que "Rusia no se puede salir con la suya, debe haber un castigo".

Zelensky dijo que es tiempo de transformar el sistema de Naciones Unidas". Propuso una conferencia de paz, para "determinar cómo pueden establecer paz en el mundo, cómo se van a reconocer las fronteras, la integridad de los países y la ley internacional. Prevenir agresiones, y las posibilidades de justicia si la paz es violentada".

El mandatario ucraniano también urgió a las Naciones Unidas de tomar una decisión, "si no saben cómo hacer estas decisiones, pueden hacer esto: remover a Rusia por ser agresor para que no pueda bloquear decisiones sobre su misma guerra y hacer lo que podamos para retornar paz, y si no se puede, disolver este Consejo si no hay mas opciones".

LA RESPUESTA DE RUSIA

El Embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, respondió que Zelensky "ha declarado una guerra contra su lengua oficial, el ruso, incluyendo una inquisición al idioma ruso".

Justificó el bombardeo en Ucrania "porque es la única forma de obtener la paz en la zona de Donbas luego de que usted y otros ucranianos se negaran a acogerse a los acuerdos de Minsk".

También afirmó que los Nazis "están dirigiendo el show". "Prefieren y pretenden no ver que hay nazis en su país, hay muchos de ellos entre los que hay jóvenes que no lo esconden. Tienen tatuajes nazis, decoran su ropa con esvásticas y se saludan como nazis hasta en redes sociales", dijo el embajador.

Afirmó que "No buscamos una tregua sino para cortar el tumor nazi que consume Ucrania y lo haremos, espero más pronto que tarde. No disparamos contra civiles, por esto no avanzamos tan rápido como esperarían, como lo hacía estados unidos y sus aliados en Irak o Siria cuando destruían ciudades por completo".