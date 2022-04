Uribe sale en defensa de Ingrid Betancourt: "¿Por qué la maltratan?" / ()

Sigue la polémica por las declaraciones que hizo la candidata del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, en donde confirmó acercamientos con el Centro Democrático, con miras a una eventual alianza para primera vuelta. Han sido varias las críticas que ha recibido Betancourt, principalmente de sectores de centro y alternativos, que consideran su postura es contradictoria.

Tras estos señalamientos, que han sido protagonizados entre otros por Alejandro Gaviria y Piedad Córdoba, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, salió en su defensa. "¡Por qué maltratan a la dra Ingrid! Yo no he robado un peso; he manejado los recursos públicos con transparencia y austeridad; no he financiado la política con mermelada ni con contratos del Estado; no entregué a SaludCoop-CaféSalud-Caprecom-etc a políticos que las saquearon".

En ese mismo sentido, la senadora Paloma Valencia afirmó que "me parece que Ingrid Betancourt entiende que Colombia necesita una coalición amplia para defender la democracia. El Centro Democrático no tiene candidato. Ha hecho política sin maquinarias ni corrupción".

Quien también rompió finalmente su silencio frente al tema fue el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien es cercano a Betancourt. Considera que estas acciones de la excongresista, además de sorpresivas, demuestran que va por un camino distinto al de su campaña.