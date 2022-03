​Educación, paz, justicia y seguridad: temas clave en reunión Gaviria-Fico

Al rededor de 3 horas duró el encuentro entre el candidato presidencial Federico Gutiérrez y el expresidente César Gaviria. Allí se discutieron temas programáticos, con miras a un eventual gobierno del exalcalde de Medellín. Según el candidato, de hecho, esta reunión hace parte de su recorrido por el país y sus conversaciones con distintos sectores políticos.

"Fue una muy buena reunión, extensa; hablamos de muchos temas programáticos, de lo que le conviene al país de acá en adelante. Para mí no son esas líneas rojas, porque yo nunca violaría la Constitución. Al otro sí le tienen que poner esas línea; yo no estoy pensando en quedarme eternamente en el poder, quiero ser presidente durante 4 años, trabajar por la gente y dejar que la democracia continúe", afirmó Gutiérrez.

Incluso, el aspirante presidencial dio detalles de los puntos centrales de este encuentro. "Hablamos básicamente de temas de acceso a educación desde la primera infancia, acceso a educación superior para nuestros jóvenes, en lo cual estamos de acuerdo en una educación gratuita para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. El cumplimiento a los acuerdos de paz; yo he sido claro en decir que doy cumplimiento a los acuerdos, pero también voy a hacer que las FARC cumplan. Yo estoy es del lado de las víctimas", anticipó.

En ese sentido, añadió Gutiérrez que "hablamos también de justicia, de la importancia de la descongestión de la justicia de tener un sistema que sea confiable, que es uno de los elementos importantes que salvaguardan la democracia. Hablamos de seguridad, pero un concepto integral; hablamos de cómo tiene que haber un sistema de Salud que le dé una garantía los colombianos de acceso y buena calidad en el servicio. Hablamos de una infinidad de temas que es lo que le interesa la gente en la calle y así es como se tienen que lograr acuerdos".

Sobre si se alcanzó un acuerdo ya con el expresidente para que el Partido Liberal respalde su candidatura, 'Fico' respondió que "sobre los temas programáticos hay una gran coincidencia, sino en la gran mayoría. Ellos seguirán sus conversaciones; siguen en sus deliberaciones como bancada. Y yo lo que les he dicho es que se tomen el tiempo que requieran; yo seguiré trabajando, en la calle; que sea una decisión que le convenga es al país".

De manera general, el ganador de la consulta del Equipo por Colombia aseguró que "mi mensaje es muy claro a cada uno de los sectores: defendamos democracia y libertades, garanticemos orden y oportunidades. Yo tengo la posibilidad de unir a Colombia. Que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, que es lo que necesita la gente en todos los territorios y que pensemos en salir adelante".

Por lo mismo, anunció que seguirá sosteniendo encuentros con otros actores sociales y políticos del país. "En los próximos días me reuniré con los maestros y maestras; recibí el apoyo del gremio de los camioneros; ya me he reunido con sindicatos, y lo seguiré haciendo, buscando que nos pongamos de acuerdo en lo que necesita el país".

Puntualmente sobre el anuncio que había hecho recientemente de que se reuniría con el expresidente Juan Manuel Santos, precisó que “no hemos hablado; ese es un llamado que yo estoy haciendo a todos los sectores políticos y sociales. Ya hablé con el expresidente Gaviria, hablaré seguramente también con el expresidente (Andrés) Pastrana en los próximos días, seguramente también con el expresidente (Álvaro) Uribe, y con Santos en su momento".