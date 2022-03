Digne criticó a Benítez y se refirió a la salida de James del Everton

Lucas Digne, lateral izquierdo de la selección francesa y hoy en el Aston Villa, mandó un nuevo recado para el español Rafael Benítez, extécnico del Everton y a quien responsabilizó de su salida del equipo junto a James Rodríguez.

Tanto el francés como el volante colombiano se marcharon del equipo de Liverpool a principio de año, con la temporada ya iniciada, tras la llegada de Benítez al banquillo del equipo.

Sobre ello, comentó el francés: “salir era una forma de protegerse. Nunca pedí eso. La gente que me conoce en el club sabe que todo iba muy bien. Además, no fui el único que se fue. James Rodríguez, en particular. En relación con el estilo de juego, especialmente. Pensé que teníamos un equipo que podía tener mucha más posesión, para lo cual teníamos calidad. Me hizo la pregunta, le di mi respuesta”.

Y añadió: “conozco mi lugar. Me sentí legítimo para darle mis sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario. El grupo fue unánime. La secuela me dio la razón ya que fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No encajaba en el Everton”.

Rafael Benítez fue despedido del Everton tras los malos resultados al comienzo y mediados de la temporada. Actualmente el equipo, dirigido por Frank Lampard, figura en la casilla 17 de la Premier League con 25 puntos, a solo tres de la zona del descenso.