Conmovedoras palabras de Luis Díaz tras la eliminación del Mundial

La Selección Colombia no logró su paso al Mundial de Catar 2022 luego de quedar en la sexta posición con 23 unidades, por debajo de Perú, que irá al repechaje, por un punto y a cinco del cupo directo que logró Uruguay.

Ante esto, futbolistas de la Selección Colombia como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dejaron mensajes en sus redes sociales para tener en cuenta.

Sin embargo, hasta el momento no se había pronunciado Luis Díaz, el que es probablemente el mejor jugador que tiene Colombia y que milita en el Liverpool. A nivel generalizado, en redes sociales hay mensajes de tristeza por no poder ver al guajiro en el Mundial.

Le puede interesar:

No obstante, el ex Junior de Barranquilla no se quedó atrás y envió un sentido mensaje tras la eliminación.

"Desde pequeño soñé con vestir esta camiseta y portarla con orgullo en un Mundial. Duele demasiado no haberlo conseguido, duele por mi, por mis compañeros, por nuestras familias y por todo el país que nos apoyó siempre", resaltó el futbolista de 25 años sobre la eliminación.

Asimismo, fue optimista con que él junto a la Selección Colombia, tendrán revancha y podrán cumplir ese sueño mundialista: "Mantengo la ilusión y las ganas de luchar por este sueño, queda mucho por trabajar y mejorar juntos, de mi parte tendrán mi compromiso y sepan que dejaré todo para conquistar ese objetivo. Tendremos revancha", concluyó.

Pasada la página de la Selección, Luis Díaz se enfocará en el cierre de temporada con el Liverpool, que está a un punto del Manchester CIty en la lucha por la Premier League, mientras que en cuartos de final de la Champions se medirán ante el Benfica.

El próximo juego donde el colombiano podría tener minutos con el equipo Red, es en el correspondiente a la fecha 31 de la liga ante el Watford, encuentro que tendrá lugar el próximo sábado a las 6:30 a.m. (hora colombiana).