James: "Tenemos que trabajar desde lo administrativo, esto no puede pasar"

La Selección Colombia quedó fuera de sus aspiraciones por clasificar al Mundial de Qatar 2022 pese a ganar los dos partidos de la última jornada de Eliminatorias, pero la preocupación quedó en el fondo de la eliminación, y es que, para muchos, la gran responsabilidad está puesta en las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Con la eliminación de Colombia para el Mundial de Qatar 2022, en el aire quedó la continuidad del técnico Reinaldo Rueda de su cargo, pero este miércoles llegó en redes sociales un mensaje que también dejó en duda la presencia del 10 del equipo.

A través de sus redes sociales, James Rodríguez envió un largo mensaje lamentando lo sucedido con la Selección Colombia, pero envió un fuerte señalamiento hacia los cambios que se deben tener desde la parte administrativa yla futbolística.

"Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi Selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial", inició el jugador de Al-Rayyan.

James Rodríguez tiene 30 años recién cumplidos y no está descartado para poder jugar en el próximo Mundial, en caso de que la Selección Colombia logre la clasificación. Sin embargo, dejó en duda que esté presente.

"Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", escribió.

"Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra", añadió.