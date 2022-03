Ausentes de la fiesta: Las figuras del fútbol que se quedan sin Mundial

Este martes quedaron definidos los 27 países que estarán en el Mundial de Catar 2022 que tendrá lugar a mediados de noviembre del presente año, a la espera de que Estados Unidos y México sellen su pase para que sean 29 y solo resten los tres cupos que se darán por repechaje.

Con más del 90% de las selecciones clasificadas a la máxima cita orbital del fútbol, se definieron a su vez los jugadores que serán las más grandes ausencias, comenzando por Colombia con Luis Díaz, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Falcao.

A su vez,el país que sobresaldrá por su ausencia nuevamente en un Mundial es Italia, la cuatro veces campeona del mundo, que cayó eliminada estrepitosamente contra Macedonia del Norte en la semifinal del repechaje.

Grandes figuras del fútbol que se quedan sin Mundial:

Zlatan Ibrahimovic

El futbolista de 40 años que milita para el AC Milán, seguramente se retirará sin saber qué es disputar una Copa del Mundo. Escocia cayó 2-0 ante la Polonia de Robert Lewandowksi en la final del repechaje B por Europa.

Mohamed Salah

El futbolista del Liverpool es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. No obstante, se quedó sin la opción de llegar a Catar tras caer en los penales ante la Senegal de Sadio Mané.

Riyad Mahrez

El desequilibrante futbolista del Manchester City se quedó por fuera de la fiesta del Mundial luego de que Argelia perdiera ante Camerún en una emocionante llave contra Camerún, que se quedó con la clasificación en el minuto 120+4.

Erling Haaland

A los 21 años está llamado a ser uno de los herederos en el fútbol. Sin embargo, no estará en Catar debido a que Noruega quedó tercera en su grupo por debajo de Países Bajos y Turquía y no le alcanzó para llegar ni a los play-offs de repechaje.

Pierre Emerick-Aubameyang

A la Selección de Gabón no le alcanzó para llegar a la última fase de clasificación en África y nuevamente su máxima figura se queda sin llegar al Mundial.

David Alaba

El futbolista del Real Madrid de 29 años no llegará al Mundial de Catar luego de que Albania se quedara en el tercer puesto del Grupo I por detrás de Inglaterra y Polonia.

Italia y sus estrellas

A la selección Azzurra no le alcanzó para clasificar de manera directa al Mundial, luego de que Suiza se quedara con el primer puesto del Grupo C. En el repechaje cayeron ante Macedonia del Norte y en Catar no estarán las figuras de Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Jorginho, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, entre otros.

Luis Díaz

La mejor representación que tiene actualmente Colombia es el guajiro de 25 años, que tras su llegada al Liverpool no ha dejado de deslumbrar con sus actuaciones. No obstante, su desequilibrio y velocidad no estarán en Catar, así como Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Chile se quedó por segunda vez consecutiva fuera del Mundial luego de ocupar la séptima casilla en la Eliminatoria, dejando pasar así probablemente su última oportunidad para que las figuras brillen en una Copa del Mundo, luego del 2014.