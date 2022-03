Falleció a los 33 años Tom Parker, integrante de la banda The Wanted

Tom Parker, integrante de la banda británico 'The Wanted', falleció a sus 33 años este miércoles, 30 de marzo. La agrupación informó la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram.

El cantante murió por un tumor cerebral, su diagnóstico se hizo público en octubre del 2020. Durante estos años Parker estuvo bajo tratamiento médico, principalmente quimioterapia y radioterapia.

En el comunicado, los demás miembros de la banda afirmaron que se encuentran "devastados por la trágica y prematura pérdida" de Parker, quien falleció "pacíficamente este mediodía, rodeado de su familia y sus compañeros".

"Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos", concluye el comunicado de la agrupación.

'The Wanted' es una banda de música pop, que estuvo activa entre el 2009 y el 2014, y desde el 2021 hasta la actualidad. La agrupación se encontraba conformada por Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes y Tom Parker.

Son conocidos por canciones como 'Glad you came', 'Chasing the sun', Walks like Rihana', 'We Own The Night' y 'Rule The World'.