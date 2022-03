¿James se despide de la Selección? "No sé qué venga y no sé si esté"

La Selección Colombia no atraviesa un buen momento. El equipo de Reinaldo Rueda se quedó con la ganas de seguir en el camino al Mundial de Qatar 2022 y pese a ganarle a Venezuela, no consiguió el cupo a repechaje.

Colombia ganó 0-1 con gol de penal de James Rodríguez y completó dos victorias en línea, pero no le alcanzó pues dependía de otros resultados para conseguir su pase a repechaje. Perú ganó en Lima contra Paraguay y con eso sumó tres puntos que lo dejaron con el puesto de repesca.

Con la realidad de la Selección Colombia, ahora la pregunta se centra en el futuro de varias figuras del equipo, incluso pensando ya en el próximo Mundial de 2026.

James Rodríguez ha sido la figura, aunque polémica, en los últimos años de la Selección y desde su tremenda presentación en el Mundial de Brasil 2014, que lo llevó incluso a fichar con Real Madrid.

A través de redes sociales, el 10 de la Selección Colombia dejó en el aire su continuidad con el equipo nacional, más con un panorama poco claro de lo que va a suceder, aunque sí dejando claro que deben haber cambios radicales desde la Federación hasta las divisiones menores.

"Me siento triste y no solo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen como. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar", escribió.