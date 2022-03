Snoop Dogg destaca la carrera a la vicepresidencia de Francia Márquez

Esta semana el exsenador y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, eligió como formula vicepresidencial a la activista afro Francia Márquez. La noticia ha llegado hasta Estados Unidos, más precisamente hasta las manos del famoso y polémico rapero Snoop Dogg.

El artista afro-estadounidense destacó en su perfil de Instagram, a través de un Historial, que Francia Márquez es la primera mujer afro-colombiana en aspirar a la vicepresidencia del país.

Snoop Dogg reposteó una publicación de la cuenta de instagram llamada @barrio Toronto Latino, en la que dice "Francia Márquez, the afro-colombian land defender running to be Colombia´s first Black VP".

Es decir, en español, "Francia Márquez, la afrocolombiana defensora de la tierra que aspira a ser la primera vicepresidenta negra de Colombia".