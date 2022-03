¿Quién era Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters?

Este viernes 25 de marzo, sobre las 10 de la noche se supo oficialmente del lamentable fallecimiento del baterista de una de las bandas más icónicas del Rock estadounidense Foo Fighters , se trata de Taylor Hawkins en un hotel en el norte de Bogotá.

Con 50 años, Taylor era no solo el baterista, sino uno de los amigos más cercanos del vocalista de Foo, Dave Grohl, quien antes fue baterista de Kurt Cobain en Nirvana.

De acuerdo con Variety, Oliver Taylor Hawkins nació el 17 de febrero de 1972 en Texas, Estados Unidos, su familia se mudó al condado de Laguna Beach, en el estado California, con solo cuatro años, y ahí creció.

Le puede interesar: Falleció baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins

En su adolescencia, Hawkins tocó en varias bandas y se convirtió en el baterista de la cantante de rock Sass Jordan.

Tiempo después se unió a la banda de Alanis Morissette en 1995, mismo año en que sacó "Jagged Little Pill".

En 1997 se integró a los Foo Fighters luego de recibir la invitación por parte de Dave Grohl actual vocalista de la banda, y exbaterista de Nirvana.

Con Foo alcanzó a grabar 10 álbumes de estudio: Foo Fighters (1995), The Colour and the Shape (1997), There Is Nothing Left to Lose (1999), One by One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011), Sonic Highways (2014), Concrete and Gold (2017) y Medicine at Midnight (2021).