Premios Óscar 2022: Todo lo que debe saber de la gala de premiación

Luego de algunos retrasos de la ceremonia por la pandemia del COVID-19, este domingo 27 de marzo, el mundo se viste de gala para la celebración de la edición número 94 de los premios Óscar 2022 a lo mejor del sétimo arte.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles a partir de las 6 p. m., y en algunos países de latinoamérica como Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, entre otros, lo podrán seguir en vivo a través del canal TNT Latinoamérica, que arrancará la trasmisión a las 4:30 p. m. con la esperada alfombra roja.

Esta será la primera vez en cuatro años que la ceremonia esté a cargo de varios presentadores después de que Jimmy Kimmel fuera la persona que conducía la premiación hasta 2018, porque en esta edición Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer fueron las elegidas como anfitrionas de la gala.

A lo largo de la ceremonia se presentarán estrellas conocidas de Hollywood como Kevin Costner, Jackson, Zoë Kravitz, Bill Murray, Lady Gaga, y recientemente se anunció a Rachel Zegler como otra de las presentadoras de la ceremonia.

La noche también estará marcada por la cuota musical que estará a cargo de interpretar las canciones nominadas: Beyoncé, interpretará Be Alive, de la película de Will Smith King Richard; Billie Eilish y su hermano Finneas estarán a cargo del tema No Time To Die de la cinta del mismo nombre; mientras que Reba McEntire cantará Somehow You Do de Four Good Days.

Pero el talento latino también dirá presente, con la presentación de Sebastián Yatra y otros miembros del elenco de Encanto como Carolina Gaitán, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo y Diane Guerrero.

La gala 2022 será una ceremonia diferente, pues la Academia entregará un total de ocho premios antes de la transmisión, en las categorías Montaje, Maquillaje y peluquería, Banda sonora original, Diseño de producción, Cortometraje animado, Cortometraje Documental, entre otras.

Además, este año las fans tuvieron una cuota de participación en la gala y entregarán un premio al que votaron a través de Twitter a su película favorita.