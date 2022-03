Conozca las cinco canciones más escuchadas de Foo Fighters en Spotify

En 1994, tras el suicidio de Kurt Cobain, Nirvana encontró un repentino final. En ese entonces, pocos habían escuchado el nombre de su baterista, Dave Grohl, quién meses después grabó un demo bajo el nombre Foo Fighters.

Banda a la cual llegaría Taylor Hawkins en el 1997, luego de que Grohl y su entonces baterista, William Goldsmith, tuvieran una disputa que terminó con la renuncia de este último.

Fue así como el texano empezó a tocar con el grupo en la gira de su recién lanzado 'The Colour and the Shape'.

Hasta este viernes, 25 de marzo, cuando llegó para participar del Festival Estéreo Picnic, pero murió antes de subirse al escenario. Dejando al Lollapalooza en Argentina como su última gran presentación.

Por ello, desde Caracol Radio recordamos su trabajo con las cinco canciones más escuchadas de Foo Fighters en Spotify:

5. “All My Life”

Con más de 242 millones de reproducciones desde su publicación en 2002, ganó un Grammy a mejor canción de rock a un año de haber sido lanzada.

4. “Learn to Fly”

Superando los 351 millones de reproducciones, llevó a la banda en 1999 un escalón más arriba en su camino a la fama.

3. “Best of You”

Con más de 427 millones de reproducciones, “Best of You” fue escogida para ser el primer sencillo de su quinto álbum “In Your Honor”.

2. “The pretender”

Sus 496 millones de reproducciones son la clara muestra de que no todo lo bueno necesariamente toma tiempo, la banda logró grabar el disco del cual sale está canción —inspirada en Plaza Sésamo— en menos de un mes.

1. “Everlong”

Con más de 565 millones de reproducciones “Everlong” es la joya de la corona y, para muchos fanáticos, la mejor canción de la banda. El mid-tempo habla sobre la situación amorosa de Grohl en 1997, cuando conoció a otra mujer en medio de su primer matrimonio.