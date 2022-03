Nómina titular de la Selección Colombia para recibir a Bolivia

La Selección Colombia disputará este jueves el compromiso por la fecha 17 de la Eliminatoria al Mundial ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se jugará un partido de vida o muerte para el combinado Tricolor.

Como no puede ser de otra manera, Colombia necesita sumar los seis puntos de los seis posibles para tener aspiración de llegar al Mundial de Catar. Sin embargo, no solo le basta con ganar, ya que deberá esperar que los resultados se le den en los partidos de Uruguay vs. Perú (lo mejor sería un empate) y entre Brasil y Chile (lo ideal sería victoria de Brasil.

Le puede interesar:

Asimismo, los juegos de la última fecha entre Chile vs Uruguay y Perú vs. Paraguay, donde lo mejor sería que tanto los Charrúas como los Incas, no sumen.

De esta manera, Reinaldo Rueda eligió a estos once jugadores para dar el primer paso ante Bolivia en el milagro que deberá ocurrir para que Colombia vaya al Mundial:

David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra, Juan Cuadrado, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez, Luis Sinisterra, Luis Muriel, Luis Díaz.