Carrascal marca su primer gol con el CSKA Moscú

Jorge Carrascal dejó de lado la no convocatoria con la Selección Colombia y este domingo hizo parte del triunfo de su equipo CSKA Moscú en la Liga Premier de Rusia. El colombiano marcó su primer tanto desde su llegada al club ruso.

El cartagenero anotó el segundo gol de su equipo en la victoria frente al Rubin por la jornada 22 de la Liga Premier de Rusia.

Carrascal faz seu primeiro gol pelo CSKA.



Time moscovita em menos de 30 minutos faz 4 a 0 no Rubin. pic.twitter.com/tcgOjC5Y5u — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) March 20, 2022

Carrascal llegó al CSKA Moscú el 18 de febrero y desde entonces se ha consolidado como titular, una de sus motivaciones para conseguir el llamado de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia.

Le puede interesar:

"Acá me estoy sintiendo bien, estoy jugando, soy feliz y estoy disfrutando. Cada vez exploto más lo que aprendí en River, me estoy sintiendo muy bien. Yo sigo trabajando para que cuando llegue la convocatoria esté preparado de la mejor manera", dijo el jugador en conversación con El VBar de Caracol Radio en días pasados, aunque no evitó mostrar su descontento por no ser todavía llamado por Reinaldo Rueda.

"Todo el mundo está a la expectativa de un llamado, pero no es decisión mía, por más que uno lo haga bien, no es la decisión de uno, hay que respetarla, todo el mundo está esperando un llamado", expresó.

"El Preolímpico lo hice de la mejor manera, di todo por la camiseta de la Selección Colombia. Nosotros ya venimos con un proceso de sub-15, sub-17, sub-23, ya nos asimilamos como jugadores de Selección y es muy triste para uno que no le den una oportunidad o no se presente la oportunidad, porque hay jugadores que hacen bien su tarea, no le quito los méritos a nadie", añadió.

Sin embargo, el cartagenero se sacudió de la no convocatoria y este domingo encajó el primer gol con su nuevo equipo, cuando los jugadores de la Selección ya se comienzan a unir a la concentración en Barranquilla para los juegos ante Bolivia y Venezuela por Eliminatorias.