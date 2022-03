Juan Carlos Osorio pide perdón por pisotón a Mosquera, pero dejó reflexión

Juan Carlos Osorio protagonizó una situación que le generó numerosas críticas. El técnico del América pisó al jugador del DIM, Juan David Mosquera, en el partido por Copa Sudamericana y las reacciones en su contra no se hicieron esperar.

El técnico de América de Cali pisó a Juan David Mosquera, de 19 años, en una jugada que se presentó sobre la banda del campo de juego en el Pascual Guerrero.

Ahora por la Liga Colombiana, América y Medellín se enfrentan por tercer partido consecutivo y el técnico aprovechó para disculparse públicamente con la hinchada del DIM y América, con los directivos de ambos clubes, con los jugadores, pero sobre todo, con Mosquera.

Le puede interesar:

"Le ofrezco disculpas públicas a Juan David Mosquera, creo que mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada e inoportuna", dijo Osorio.

No obstante, el DT aprovechó para dejar una reflexión para todos los amantes del fútbol, sobre todo por las fuertes críticas en su contra. El risaraldense dejó claro que es "injusto" que se pretenda ver al fútbol como un ejemplo a seguir.

"En un país con tanta mezquindad, tanta trampa, tanta deshonestidad, no podemos pretender que el fútbol sea el ejemplo a seguir, no es justo, porque muchas de las reacciones como la mía pasan cuando uno tiene la frecuencia cardiaca alta. Repito, yo me hago responsable de mis acciones, pero creo que en un país donde hay una doble moral, hay una triple moral. Para vivir del fútbol hay que aportarle al fútbol. Hacer leña del árbol que quieren tumbar tampoco es lo que corresponde. Al final todos debemos estar en pro del fútbol colombiano", aseguró.

Esta es la disculpa completa de Juan Carlos Osorio:

"Primero, reconozco en su dueño a un gran hombre que está haciendo algo muy importante para el fútbol colombiano. Admiro al presidente y directivos. A todos ellos también les quiero ofrecer mis disculpas, a la hinchada que admiro y respeto por el apoyo incondicional que siempre le dan a su club, ha demostrado ser una de las mejores de Sudamérica, también merecen mis disculpas. A don Julio y su staff, es tal vez uno de los técnicos con más experiencia en el fútbol colombiano y le quiero ofrecer mis disculpas por el evento del juego anterior. A los jugadores y a sus familias, sobre todo, le ofrezco disculpas públicas a Juan David Mosquera, creo que mi actitud fue atrevida, reactiva, inapropiada e inoportuna.

También quiero hablar de lo que me corresponde aclarar. Las disculpas también hacia los dueños de América, mi actitud no tiene nada que ver con la ética de los dueños ni el pensamiento del presidente o la parte administrativa.

Tengo que disculparme con la hinchada de América porque la admiro y respeto, el hecho de que en los últimos 10 meses hayan sucedido eventos traumáticos en mi carrera no tiene que ver con mi reacción con la hinchada de América

Es muy importante hablar de mis jugadores, a ellos les reconozco la honestidad y lealtad

A todos los niños que estaban viendo el partido, a todos los adolescentes con ellos también me disculpo

Por último a mi familia,obviamente al final ellos son los que sufren con ese tipo de acciones.

Quisiera dar por último una reflexión para todos. Yo acataré y me haré responsable, ya sea que haya una sanción o multa, obviamente la pagaré con mis recursos, pero sí creo yo que hay que invitar a la reflexión a todo el público colombiano, porque en un país con tanta mezquindad, tanta trampa, tanta deshonestidad, no podemos pretender que el fútbol sea el ejemplo a seguir, no es justo, porque muchas de las reacciones como la mía pasan cuando uno tiene la frecuencia cardiaca alta. Repito, yo me hago responsable de mis acciones, pero creo que en un país donde hay una doble moral, hay una triple moral. Para vivir del fútbol hay que aportarle al fútbol. Hacer leña del árbol que quieren tumbar tampoco es lo que corresponde. Al final todos debemos estar en pro del fútbol colombiano.

Yo me considero un colombiano del común y corriente, nunca he pretendido ser modelo para nadie. A aquellos que he defraudado mis disculpas, trataré de corregirlo, que mi actuar, ser tan reactivo, contestatario, trataré de corregirlo.

Creo que hay que ser más objetivos en la manera de analizar los eventos. No es la primera vez que ha pasado ni la última vez que pasará. Hay eventos mucho más delicados en la historia del fútbol colombiano y no se les ha dado tanta trascendencia como a esto. De nuevo y como conclusión, me hago responsable de mis acciones, responderé de la manera como corresponde y trataré de corregir y que esto no vuelva a ocurrir nunca más".