Cuadrado confía en renovar con Juventus: "Estoy contento en esta familia"

Juan Guillermo Cuadrado es el protagonista de los medios italianos por la renovación que ya tendría lista con la Juventus después de varios meses de negociaciones con la 'Vecchia Signora'.

Cuadrado tendría todo listo para firmar por otros dos años con la Juventus, donde ha jugado por más de siete temporadas. El colombiano habría acordado un salario anual de 3,5 millones de euros más bonificaciones, según apuntó la Gazzeta dello Sport.

Ahora, en diálogo con Dazn, el volante colombiano se mostró feliz por el rumbo que llevan las negociaciones, aunque no confirmó que ya se haya llegado a un acuerdo.

"Estoy muy tranquilo, el club está trabajando. Las partes están hablando. Espero seguir y quedarme aquí porque estoy muy contento de estar en esta familia", dijo el colombiano.

Cuadrado aprovechó para confesar intimidades del camerino. El colombiano es uno de los protagonistas en las celebraciones de la Juventus por sus pasos de baile, pero destacó que uno de sus compañeros es terriblemente malo.

"Lo llevo en la sangre, a veces estoy en casa y me pongo a bailar con mis hijos. A veces pongo música tranquila y mi hijo me dice papá no me gusta esto, es demasiado lento, porque a él le gusta escuchar música y salsa; es parte de casi todos nosotros los sudamericanos", comentó.

"Siempre le digo a Chiesa que se le ocurra algo que transmita alegría y felicidad cuando marquemos goles. Pero no hay muchos compañeros a los que les guste bailar. Tal vez McKennie. Morata es definitivamente el peor", afirmó entre risas.