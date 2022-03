El ABC de la pelea entre J Balvin y Residente

Desde hace meses el artista puertorriqueño ´Residente´ tiene una pelea casada con J Balvin, quien ha sido blanco de memes y burlas en los últimos días luego de haberse publicado la music session de René junto al Dj y productor argentino BZRP.

Todo inició en septiembre de 2021 luego de que el colombiano publicara el siguiente Tweet: "Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto. (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido" - J Balvin.

Acompañado de un llamado en el que invitaba a otros artistas a no asistir al evento, que, según él, poco valoraba al género urbano y sus representantes.

Lo que generó un video respuesta de René Pérez, mejor conocido como Residente, en el que mostraba su disgusto ante esta iniciativa, ya que en la ceremonia se haría un homenaje a Rubén Blades y al no asistir también se estaría desconociendo el valor de quienes sí fueron nominados.

Además, comparó la música de Balvin con un puesto de comidas: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se ganas las estrellas Michelin”.

A lo que, inicialmente, el reguetonero respondió “Respeto tu opinión” junto con unas fotos al lado de un carrito de comidas. Pero luego, aprovechando el momento, sacó a la venta camisetas, busos, morrales, afiches y gorras con la imagen de un hot dog y su nombre.

Esto despertó nuevamente la ira de Residente, quien publicó un segundo video en el que daba a entender que habían llegado a un acuerdo para no generar más polémica, pero que J Balvin no lo respetó.

Así que, el 18 de febrero de este año, el puertorriqueño público un video con la canción “Camaleón” de Rubén Blades, acompañada de la frase "Aunque tu cambies de color yo siempre sé por dónde vienes”.

E iniciando marzo publicó otro video, en el que habla sobre el lanzamiento de una nueva canción en la que menciona varios temas importantes para él dentro del mundo de la música y le dedica un par de líneas a “un pendejo del genero urbano” que intentó frenar su publicación.

La cual terminó dándose el 3 de marzo y confirmó que se trataba de J Balvin, quien ha sido objeto de burlas y humillaciones en los últimos días y hoy (05/03/2022), por primera vez desde el lanzamiento del video twitteó: “Amor y cariño”, en lo que muchos creen es su respuesta al video de nueve minutos en el que es ferozmente criticado por sus polémicos episodios.