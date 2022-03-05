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27 oct 2026 Actualizado 15:14

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¿Se defendió? J Balvin le habría respondido a la "tiradera" de Residente

Recientemente, Residente le dedicó una fuerte canción a J Balvin en la que habla de su "poco talento" y las "mentiras" que rodean al colombiano.

J Balvin - Getty Images

J Balvin - Getty Images

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Tras el estreno de la "tiradera" de Residente, muchos han dado un mensaje de aprobación a las fuertes palabras hacia el reguetonero J Balvin - incluso  se han mofado de él con varios memes-, mientras que otros han apoyado a José. 

El reguetonero colombiano, tras 36 horas del estreno de la canción de René, al parecer se pronunció sobre las fuertes rimas en su contra. 

Hasta el momento, J Balvin parece que se quiere mantener alejado de la polémica que ha generado el enfrentamiento con Residente y muestra de eso sería este trino. 

Los internautas afirmaron que la respuesta del paisa a la polémica canción de Residente -que hizo junto al productor argentino Bizarrap- se quedó corta.

Cabe destacar que todo empezó cuando Balvin pidió a sus colegas de la industria del reguetón boicotear los Latin Grammy porque -según él- estaban menos preciando a los artistas que pertenecen a este género lo que generó comentarios ácidos por parte de René.  

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