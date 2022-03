¿Se defendió? J Balvin le habría respondido a la "tiradera" de Residente

Tras el estreno de la "tiradera" de Residente, muchos han dado un mensaje de aprobación a las fuertes palabras hacia el reguetonero J Balvin - incluso se han mofado de él con varios memes-, mientras que otros han apoyado a José.

El reguetonero colombiano, tras 36 horas del estreno de la canción de René, al parecer se pronunció sobre las fuertes rimas en su contra.

Hasta el momento, J Balvin parece que se quiere mantener alejado de la polémica que ha generado el enfrentamiento con Residente y muestra de eso sería este trino.

Los internautas afirmaron que la respuesta del paisa a la polémica canción de Residente -que hizo junto al productor argentino Bizarrap- se quedó corta.

This is the new ????RESPETO TU OPINIÓN????? https://t.co/Q4y4ShZltA