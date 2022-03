"Millonarios era un rival difícil, se hizo una planificación seria": Arias

Jhon Arias fue uno de los protagonistas de la serie entre Fluminense y Millonarios por la fase 2 de la Copa LIbertadores que terminó con saldo a favor para el conjunto brasileño. Arias, anotó el gol que sentenció la serie y encendió el morbo por haber tenido pasado en Santa Fe.

El futbolista colombiano de 24 años se refirió en El VBar a dicha serie, así como destacó el buen presente que está teniendo en el equipo dirigido por Abel Braga, gracias a la adecuada adaptación que ha tenido y la confianza.

"El entorno del equipo me ha ayudado con el tema de la adaptación, todos me han ayudado a sentirme bien, cómodo, con confianza. La adaptación lleva su tiempo, su proceso natural. Ese proceso ha ido mejorando, el profe Abel es una persona experimentada y que ha logrado cosas importantes. Me ha ayudado a sentirme confiado y respaldado, las cosas este comienzo de año han salido muy bien". dijo el atacante.

Respecto a la serie contra Millonarios, resaltó el estudio que le hizo Flamengo al conjunto 'embajador'.

"Acá estudiaron muy bien a Millonarios, sabían que era un rival complicado, con jugadores de buen presente. La posición del balón era porque Millonarios tiene con Llinás y Vargas jugadores que le dan salida a la pelota, lo que se buscaba era no permitir que Macalister y Ruiz accedieran a estos balones a la espalda de nuestros volantes. Se hizo una planificación seria y consciente que Millonarios era un rival difícil", reveló.

Arias, quien destacó los altos objetivos que tiene su club este año en LIbertadores, no dejó de lado el tema de la Selección Colombia, para la cual se sigue preparando para ser tenido en cuenta.

"Es un sueño que tiene uno como deportista de representar al país, hay que seguir trabajando, tengo mucho por mejorar y Dios permita que en un futuro no muy lejano se dé", concluyó.