Mondragón: "Yo le diría a Aldair que pida unos días de licencia"

Uno de los hechos más llamativos de la fecha 9 de Colombia se vivió en Bucaramanga. Aldair Quintana cometió un error junto con su defensa y para el segundo tiempo no salió al campo de juego. Faryd Mondragón opinó del tema en El Vbar de Caracol Radio.

"Primero solidaridad total con Aldair, mucho apoyo, mucho respaldo. Anoche no sabíamos de la situación si era un cambio táctico, por lesión o un cambio pedido por el mismo jugador. Conociendo yo a Pacho Maturana y René Higuita sé que uno de las grandes cualidades de Pacho como gestor es que el prefería perder un partido o un título que a un ser humano", dijo el hoy comentarista de Win Sports.

Agregó más adelante el vallecaucano: "el profe Restrepo no se ve que sea un técnico de sacrificar al ser humano por un error, no es un Louis van Gaal que le importa más un resultado. Tengo el conocimiento que no fue una decisión técnica".

Mondragón analizó lo que puede vivir Quintana: "por un lado me alegra porque habla bien del profe Restrepo, pero nos preocupa porque es un tema netamente anímico. Hay que entender al ser humano, protegerlo y ayudarlo. Si tiene capacidad o no para jugar en Atlético Nacional eso ya pasa a un segundo plano".

Le puede interesar

Faryd le dio un consejo al arquero: "jugar en Atlético Nacional es una oportunidad que no se presenta todos los días, es un honor y un prestigio. Lo que le diría es que pida unos días de licencia, ir descansar, en Inglaterra se hace mucho, en Europa se hace mucho".

"Yo tuve un compañero que lo mandaron una semana de vacaciones. Esto no es un tema de talento y capacidad, sino psicológico. Él mismo sabrá que tanta fuerza tiene y que tanto quiere revertir la situación", terminó diciendo Faryd Mondragón.