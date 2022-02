Piedad Córdoba pide a la JEP ser acreditada como víctima y testigo

La exsenadora Piedad Córdoba se reunió con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes. En este espacio solicitó ser reconocida como víctima en el macro-caso que abrirá esta justicia sobre crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros.

También pidió ser llamada como testigo en dos macro-casos: El 01 sobre secuestros ya que en medio de su labor humanitaria conoció situaciones y testimonios que pueden contribuir en la investigación y también en el nuevo macro-caso sobre concentración de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos.

La exsenadora Piedad Córdoba dejó claro que no se ha postulado como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

''No me he postulado como compareciente en la JEP, aunque es evidente que las acusaciones que cursan en mi contra en la Corte Suprema de Justicia corresponden a hechos relacionados con el conflicto armado de clara competencia del Sistema Integral para la Paz''.

Piedad Córdoba asegura que su único objetivo es aportar verdad en todas las instancias del Sistema Integral para la Paz. Ante la Comisión de la Verdad entregó un informe denominado Etnocidio y Genocidio étnico contra el pueblo Afro.