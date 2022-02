Las canciones de Belinda y Nodal que han surgido tras su ruptura

‘Ya no somos ni seremos’, canción del cantante y compositor mexicano Christian Nodal, se estrenó el viernes 18 de febrero y las reacciones de los fanáticos del cantante no se hicieron esperar.

Muchos seguidores del cantante aseguran que el tema musical está dedicado a Belinda, con quien terminó su compromiso unos días antes del lanzamiento, esto se debe a lo que menciona en la letra y que podría hacer alusión a la corta pero mediática relación de los artistas.

En el sencillo, que en YouTube ya supera el millón de reproducciones, se escuchan frases como: "Quise mi piel llenarla de tatuajes / Pa' cubrir los besos que dejaste"; "Lo que duró varios meses / Va a dolerme toda una vida", y "Cuando dije: 'Haz lo que quieras, vete si te quieres ir' / No era lo que quería", lo que ha hecho pensar a los fans que la canción está dedicada a su expareja.

Un día después que Nodal publicara el sencillo, la cantante ha lanzado inesperadamente una nueva canción titulada ‘Mentiras’. Según cientos de fans, esta canción es una respuesta al reciente sencillo de Nodal.

"Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", dice parte de la nueva canción de Belinda.