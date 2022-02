Kanye West: nuevo álbum solo estará disponible en su reproductor de 200 USD

El rapero 'Ye', anteriormente conocido como Kanye West, tiene previsto lanzar un nuevo disco, titulado 'Donda 2'. Pero afirmó que se podrá escuchar exclusivamente a través del altavoz portátil Stem Player que cuesta ni más ni menos que 200 dólares, algo que generó una oleada de críticas en las redes. El nuevo disco no estará disponible en ninguna de las populares plataformas de streaming, como Spotify, Apple o Amazon.

Según declara el propio Ye, "hoy en día, los artistas solo obtienen el 12% del dinero que hace la industria. Ya es hora de liberar la música de este sistema de opresión. Es hora de tomar el control y construir nuestro propio sistema".

Además de las propias canciones, los que adquieren Stem Player podrán escuchar cuatro bandas de audio de cada tema del nuevo álbum. El dispositivo también contará con un reproductor de mp3.

Si bien las ventas del dispositivo superaron los 2,2 millones de dólares en las primeras 24 horas, algunos internautas criticaron a Kanye —uno de los raperos mejor pagados del mundo— por obligar a sus fans a comprarlo a un precio tan alto.

"¿En serio hay que comprar el Stem Player para escuchar el nuevo disco de Kanye? Jaja"; "ya ganaste tu dinero, ahora publica el álbum en los servicios de streaming para tus fans", "no quiero comprar el Stem Player solo para escuchar Donda 2", "no me hagas esto, no tengo dinero", fueron los comentarios de los seguidores en las plataformas digitales.