Nairo: "Difícil volver a correr en Colombia, sería triste que nos insulten"

Nairo Quintana estuvo en charla con El Vbar de Caracol Radio hablando de varios temas. En un momento se le planteó que él y otras figuras del ciclismo colombiano se tomaran un tiempo para correr de nuevo en el país por algún equipo local en las diversas competencias que se realizan.

"Yo soy uno de los conversadores de mis compañeros del ciclismo, lidero campañas y así. Nosotros tratamos de alargar nuestro tiempo aquí en Europa para terminar bien. Regresar a Colombia después de cierto bajón cuando uno no está con las mismas ganas y hay jóvenes que sí, se hace entre tortuoso y peligroso", empezó diciendo Nairo.

El boyacense agregó: "ya comienza uno a molestar dentro del pelotón, comienzan decir: 'el viejo, váyase para la casa, quitándole la comida a los jóvenes'. Lo que sí podríamos hacer es liderar desde la parte administrativa, directiva o técnica un equipo", propuso el deportista.

Al final de nuevo se le planteó el tema a Quintana y dio más razones: "yo te digo lo que pensamos los corredores. Es muy triste ver a un supercampeón, bien sea 'Rigo', Egan, Chaves o el que sea subiendo la línea perdiendo 5 minutos, eso no es bonito ver. Ya no son las condiciones, ya uno está desconectado, ya está en modo familia, en modo disfrutar en que si quiero un asadito o una cervecita o quiero salir a hacer vida normal, ya está en está en ese plan".

Otro tema es el del público y los aficionados. "No es bueno ver que luego insulten a un campeón en la carretera: 'no es que era el que ganó el Giro de Italia o el que hizo podio en no se qué'. Son unos temas que hay que analizar. Con respeto a otros deportes es posible que se pueda hacer y pueda tener uno la posibilidad de seguir brillando sin tanto esfuerzo, pero el ciclismo no te perdona una hora de sueño".

Más allá de eso, Nairo continuará realizando sus eventos en Colombia y otros países: "recuerden que cada año la gente puede rodar con nosotros. Tenemos nuestro gran fondo, este año lo vamos a hacer en Antioquia estrenando unas carreteras y también en San Luis Potosí de México. Son sitios espectaculares para rodar". Estos eventos se llevarán a cabo en octubre y en noviembre.

Nairo Quintana parece estar seguro de no volver a competir en Colombia, aunque se mostró agradecido con toda la gente que siempre lo ha apoyado y dejó claro que "nos van a tener para siempre".