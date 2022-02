"Hay Nairo para rato, tengo el corazón como el de un niño de 15 años"

"Ha sido un muy buen comienzo de año, como lo había dicho antes, preveía un buen año porque habíamos terminado una buena temporada el año pasado. Estoy bien de salud y podía hacer una buena pretemporada. Esta es una buena temporada para mí porque estoy libre de alergias y malestares", le dijo Nairo Quintana a El Vbar de Caracol Radio.

El ciclista boyacense ya ganó el Tour La Provence y el de Los Alpes Marítimos. "En 2020 venía en buen estado de forma hasta que llegó la pandemia. Es comparable con ese año, aunque en 2020 estaba un poco mejor. Ahora acabo de salir hace un mes del COVID y debo estabilizarme. Estoy trabajando para que no comience a bajar después del pico", agregó el integrante del Arkéa Samsic.

Su equipo renunció a participar en el Giro de Italia y Quintana se refirió a esto: "la verdad me da tristeza no correr el Giro. He hecho una vez primero, una vez segundo y en carreteras italianas me ha ido muy bien. Ya habrá tiempo para volver, el Giro está hecho para corredores colombianos".

Nairo explicó una de las razones por la que perdió uno de los Giros: "cuando yo quedé detrás de Dumoulin tuvimos más de 70 kilómetros de contrarreloj y eso fue lo que me jodió, perdí el Giro por 32 segundos. De resto todos los Giros han sido de buen recorrido para nosotros".

Hoy con 32 años el ciclista se tiene mucha confianza: "Hay Nairo todavía para rato como lo pueden ver. Sigo haciendo récords personales en potencia y del corazón también, tengo el corazón como un niño de 15. Estoy motivado, estoy contento".

¿Hay posibilidades en el Tour de Francia? "Siendo sincero no es fácil, vemos que los eslovenos están muy fuertes, pero bueno tenemos tiempo para medirnos en algunos de las carreras. Tenemos tiempo para prepararlo aún mejor. Estando en el Tour de Francia se puede intentar cualquier cosa, hemos visto muchas sorpresas".

Nairo Quintana tiene claro lo que intentará hacer en las dos grandes de 2022: "la idea es hacer la general de ambas carreras, es la intención que le he transmitido al equipo. Sabemos que el Tour de Francia tiene una semana muy compleja, con vientos y se harán diferencias brutales en esa semana. Luego vienen los adoquines y tiene que ser un ciclista completo. No soy el mejor en cada una de las modalidades, pero bueno si podemos tener la fortuna y la regularidad podemos estar ahí".