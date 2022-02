James Rodríguez por fin habló de su reacción en Barranquilla y se disculpó

La Selección Colombia perdió el pasado 28 de enero ante Perú en el estadio Roberto Meléndez, pero más allá de la derrota por 0-1 y las carencias del equipo de Reinaldo Rueda, la polémica corrió alrededor de una reacción de James Rodríguez.

Entre silbidos, insultos y hasta monedas que tiraban desde la tribuna salieron varios jugadores de la cancha del Metropolitano, algo que no soportó James Rodríguez, al punto que terminó reaccionando contra la tribuna, lo que ocasionó fuertes críticas contra el 10.

Además, se filtró un video donde se le ve al volante muy molesto por los silbidos en la entrada de los camerinos.

James reapareció en una transmisión de Twitch para responder las preguntas de los usuarios, entre ellas, habló por fin de su reacción en Barranquilla y aunque aceptó que quizás no debió responder así, señaló que la gente también debería ver el esfuerzo que hacen los jugadores.

"Yo creo que hemos jugado un buen partido, al final perdimos, pero si nos pasaron encima, si jugaron un partidazo... A ver, dimos todo hasta donde se pudo, para mí, contra Perú jugamos un gran partido, luchamos hasta el final, todos esos pitidos me lastimaron".

"Yo soy el primero, si tengo un partido malo, que me piten, que me silben, que me digan de todo, pero el partido fue bueno", explicó.

Pero fue claro en que la hinchada, como es normal, a veces apoya y a veces no.

"En Barranquilla hay momentos donde nos han apoyado mucho y en otros no, es lo más normal. Asumimos las responsabilidades cuando no estamos bien, pero le hemos dado muchas alegrías a toda la gente, trabajaremos para darles más", afirmó.

"Estaba caliente, reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue. Si herí a alguien y lastimé a alguien pido disculpas, son cosas que pasan dentro de un campo", aseguró.