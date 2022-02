Tulio: "Que Osorio empiece a trabajar desinteresadamente con el América"

Tulio Gómez habló con el Carrusel Caracol y explicó la propuesta de un inversor extranjero para hacer un nuevo estadio: "algo mejor que el Pascual y con la ventaja de que sea propio. Hay que mirar bien para no caer en errores. Sería a las afueras de la ciudad, pero no tan lejos, que no colapse la ciudad, en la salida por el sur, por Jamundí, por Yumbo. Que tenga parqueaderos y buena movilidad".

El máximo accionista aseguró que ya tuvo una reunión. El escenario tendría capacidad para 45.000 espectadores y costaría 100 millones de dólares, pero sería un "inversor totalmente externo" y el América no aportaría ni un solo peso.

Tulio Gómez también le dijo al fondo con el que se reunió que podrían buscar un comodato o alianza público-privada con el Pascual Guerrero y que alrededor construyeran un centro comercial u otroas cosas, porque el estadio acabó de tener una remodelación y "quedó espectacular". Para el dueño del club esta sería una mejor opción.

Sobre los refuerzos contó Gómez: "Al lateral izquierdo ya se le entregaron pasajes, debe llegar esta semana, es un colombiano que está en Europa. El extremo se nos cayó y vamos por el Plan B". El directivo aseguró que serán dos colombianos y un extranjero.

Uno de los temas más polémicos se dio en las últimas semanas por una filtración donde supuestamente Juan Carlos Osorio se ofrecería a dirigir gratis a la Selección Colombia. El propo DT lo desmintió y subrayó que sí le gustaría ser ministro del Deporte de manera desinteresada. Al consultarle por esto a Tulio respondió de manera irónica: "que empiece con el América".

Más adelante agregó sobre Osorio: "hay que apoyarlo, así no estemos de acuerdo con algunas cosas que haga o diga tenemos que apoyarlo. Es un gran entrenador, lo he visto trabajar y entrena muy bien". El directivo ratificó que no le gustan las rotaciones, pero "Osorio es un científico del fútbol. Es el más preparado del fútbol colombiano".

También el máximo accionista del América aseveró: "creo que Osorio es el técnico más costoso en el fútbol colombiano".