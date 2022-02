Carrascal reveló lo que le dijo Gallardo por irse a Rusia

"Un poco triste porque me voy porque es un club grande que le cogí mucho cariño, mucho aprecio, hice parte de una familia muy linda. También contento porque voy a asumir nuevos retos. Regresar joven a Europa me va a hacer bien, lo que me gusta es jugar y jugar", dijo Jorge Carrascal en el Aeropuerto de Ezeiza antes de viajar.

El cartagenero estuvo desde 2019 en el club 'millonario'. "Hablé con Gallardo, me dio consejos, es una oportunidad linda y él tuvo que entender. Me dijo que me quedara, pero yo le dije que era un sueño otra vez volver y poder tener esa continuidad y tener minutos y jugar. Él me entendió", reveló el colombiano.

Carrascal había estado en Ucrania jugando en el Karpaty Lviv de 2017 a 2018 y de ahí lo llevaron a Argentina. En Europa también vistió la camiseta del Sevilla B luego de salir de Millonarios con solo 18 años, pero sufrió una lesión.

Sobre el nivel que demostró en el equipo de Gallardo, explicó Carrascal: "River es un club muy grande, con mucha presión. Desde mi punto de vista lo hice bien, no lo hice mal. Faltó un poquito, está claro. Siempre hay revancha, uno puede regresar y puede hacer las cosas de la mejor manera. Algunos hinchas están contentos, otro tristes, pero la mayoría me tiene cariño".

Por último, le dejó un mensaje a los aficionados: "al hincha de River le mando un saludo muy especial, que los quiero mucho, los voy a extrañar, que sigan apoyando y muchas gracias por todo el cariño que me brindaron".