Dudamel: "Nos sentimos manoseados, los árbitros no son imparciales"

Deportivo Cali cayó 0 - 2 en Palmaseca con Millonarios gracias a los goles de Diego Herazo y Eduardo Sosa. Rafael Dudamel destacó ka entrega y el esfuerzo de sus jugadores, pero está consciente que necesita mucho trabajo por el mal momento que vive el equipo.

"Con mucha gallardía reconocemos el buen triunfo de Millonarios, un equipazo que ha ganado bien, no tenemos excusas", dijo el técnico al final del partido. El vigente campeón ya ha perdido 5 partidos en este inicio de 2022 y con solo 3 puntos es el último de la tabla.

Más adelante Dudamel mostró su inconformidad con los árbitros: "si puedo decir algo y es que no me está gustando la manera como nos están manoseando, no están manoseando. Nos anularon un gol el otro día contra Tolima en la Superliga que fue legítimo. Hoy ante la más mínima acción nos amonestaron".

Le puede interesar

Más adelante agregó el venezolano: "nos están manoseando, hay que tener cuidado. Esto no es un ratico pa' cada uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad, la imparcialidad. Es lo único que nosotros pedimos y hoy nos sentimos manoseados".

Ante Millonarios fue expulsado Aldair Gutiérrez por una plancha sobre Daniel Ruiz. Además, fueron amonestados Guillermo Burdisso, Jorge Marsiglia, Sebastián Leyton y Michael Ortega. El próximo jueves los 'azucareros' visitarán al Deportivo Pasto.