VIDEO: Con tan solo un golpe, un luchador ruso dejó a su oponente en el piso

El luchador de artes marciales mixtas Anatoli Malíjin dejó boquiabiertos a los espectadores del torneo One Championship: Bad Blood al mandar a la lona a su contrincante, el bielorruso Kiril Gríschenko, con un brutal 'hook'.

El impresionante noqueo tuvo lugar en el segundo asalto del combate. El video muestra cómo Malíjin se acerca a su rival y lo deja inconsciente con un fuerte golpe en la mandíbula. Por su parte, el árbitro da por finalizado el combate.

BOOM ?? Anatoly Malykhin ???? knocks out Kirill Grishenko with a looping right hook to become the ONE Interim Heavyweight World Champion! #ONEBadBlood #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/ZxCmPd5ZYG