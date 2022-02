Tras 6 meses trabajando en OnlyFans, hija de un pastor se vuelve millonaria

Nala Ray es una joven que dejó a un lado sus tradiciones religiosas y familiares para poder trabajar en el mundo de contenido para adultos.

Desde que tiene memoria, Ray afirmó que recuerda que su familia es muy estricta por ser religiosos, ya que su padre es un pastor de una comunidad de Illinois, Estados Unidos.

Le puede interesar:

- Acusan a profesora de salir a bailar con sus alumnos y tener sexo con uno de ellos

- Tinder añadirá una herramienta de cita a ciegas ¿Cómo usarlo?

- Yina Calderón revela su última conversación con "Polinardo" antes de morir

“Mi educación fue muy estricta. Soy la hija del medio de cinco hijos. Todos fuimos educados en casa, leíamos la Biblia todos los días y asistíamos a la iglesia bautista todos los domingos. Cuando era adolescente, mi padre compró una iglesia en Illinois y todos nos mudamos a vivir allí y creamos una comunidad de iglesias. La iglesia dominaba el día a día y, como familia pastora, sentí la presión de ser un modelo a seguir”, afirmó a The Mirror.

Afirma que en su adolescencia, en sus pocos ratos libre de la iglesia, trabajaba en un centro comercial y le llamaba mucho la atención las mujeres con falsa y blusas ajustadas, lo que empezó a despertar su curiosidad sexual.

Tiempo después, se alejó de su familia y decidió trabajar en la plataforma OnlyFans, que en tan solo 6 meses la volvió millonaria.

A pesar de sus buenos ingresos por cuenta de las suscripciones a su contenido exclusivo, siempre a tratado de ahorrar y comprar lo menos costoso.

"Tengo un gusto caro. Sin embargo, a veces tiendo a tomar la ruta más barata, me gustan los cupones, me gusta ahorrar dinero", afirmó recientemente a The Sun.