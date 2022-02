Flores colombianas embellecen el día de San Valentín en EE.UU

Todo se encuentra listo para la celebración de San Valentín o día de los enamorados en los Estados Unidos, el 14 de febrero. Es una fecha especial para los floricultores colombianos que enviaron para atender la demanda de los enamorados 650 millones de talos de flores entre las que se encuentran rosas, crisantemos, gardenias, orquídeas, claveles, hortensias y lirios entre otras variedades.

“La floricultura sigue siendo una de las más importantes fuentes de trabajo formal en el campo colombiano. A lo largo de la pandemia hemos realizado un esfuerzo inmenso que nos ha permitido conservar los 150 mil empleos directos e indirectos que esta actividad genera. Si a lo anterior sumamos que durante esta temporada de San Valentín se originan 20 mil empleos temporales -que también cumplen con todos los requisititos legales-, se demuestra el gran aporte y la estabilidad de este sector para la empleabilidad en el país”, aseguró Augusto Solano, presidente de Asocolflores.

“Aunque la recuperación económica en zonas rurales ha sido lenta, el sector además está comprometido con la generación de nuevos empleos y promueve entre la población joven las oportunidades laborales y los beneficios económicos que esta actividad le ofrece a los trabajadores y a sus comunidades. La floricultura aporta mensualmente cerca de 200 mil millones de pesos en sueldos en las zonas agrícolas del país, una cifra demasiado significativa”, comentó el presidente de Asocolflores.

De acuerdo con la firma Florista.net un ramillete clásico de rosas tiene un precio desde US$ 58.95, un popurrí de rosa cuesta US$ 88.95, bouquet con Rosas rojas, Cartuchos blancos y follaje en florero de vidrio desde US$ 103 y Rosas preservadas exhibidas en un elegante y redondo contenedor con forma de caja de sombreros en US$ 255,95.