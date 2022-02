Consejos para fortalecer el sistema inmunológico en temporada de lluvia

Mantenerse en buen estado físico y mental es vital para gozar de un buen sistema inmunológico que ayude a hacerle frente a distintas enfermedades que puedan atacar el cuerpo, especialmente en época de lluvias, en donde las congestiones y resfriados estarán a la orden del día.

Así pues, de acuerdo con las últimas recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantenerse sano y fuerte, estos son algunos tips para fortalecer su sistema inmunológico.

1. Mantenerse activo

El ejercicio fortalece los huesos y músculos y aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la forma física. En adultos mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan a prevenir caídas y traumatismos. Todos los adultos a partir de los 18 años deben realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada (caminar a paso rápido, bailar, pasear con el perro, hacer pesas) y hasta 300 minutos semanales para obtener beneficios adicionales para la salud.

2. Cuide su salud mental

Es importante mantenerse informado pero también lo es el dosificar el consumo de noticias para no saturarnos. Siha una rutina: levántese y acuéstese todos los días a una hora similar, lo mismo con las comidas principales. Establezca horarios para trabajar y para descansar. No olvide reservar un tiempo para hacer cosas que le gusten y mantener el contacto con amigos y familiares a distancia si no es posible hacerlo presencial.

3. Coma saludablemente

Divida su plato principal así: la mitad con verduras de todos los colores (crudas o cocidas), la otra mitad pártalas en dos (un cuarto para proteínas como pescado o carnes magras y el otro para carbohidratos como arroz, pasta integral, menestras o tubérculos). La OMS aconseja reducir el consumo de sal a una cucharadita diaria y preferir el azúcar natural de las frutas. También evitar los alimentos procesados y grasas saturadas y preferir las grasas buenas como el aguacate y el aceite de oliva.

4. Deje el tabaco

Las personas que fuman tienen mayor riesgo de contraer enfermedades porque se llevan constantemente la mano a los labios. Además, este mal hábito aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro grave de enfermedades porque su función pulmonar se encuentra deteriorada.

Deje el cigarrillo el mayor tiempo posible, haga 10 inspiraciones profundas para relajarse interiormente, beba agua cuando sienta ganas de fumar y haga algo para distraerte de la ansiedad de querer hacerlo como darte una ducha, leer, dar un paseo, entre otros. Cortesía: Xiaomi