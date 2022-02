"¿No quieren que auditemos?", Petro sobre polémica por reunión con INDRA / ()

Ante las críticas hechas por sectores de derecha, luego de conocerse que el precandidato presidencial Gustavo Petro viajaba a España buscando reunirse con empresarios de la consultora INDRA, encargada de entregar el software de escrutinio de votos para las elecciones presidenciales y de Congreso, el líder de la Colombia Humana cuestionó a quienes lo criticaron.

"¿Cómo así que no puedo hablar con INDRA? Y, entonces la ley que ordena la auditoría sobre el software ¿qué? ¿Se la pasan por la faja? ¿No quieren que auditemos? ¿Cómo se va a auditar si no se relaciona uno con quienes están haciendo el software? Eso sí me dio a mí una impresión de que lo que están haciendo es confabular un fraude", señaló Petro.

Le puede interesar:

- Sector del Partido Alianza Verde oficializa su llegada al Pacto Histórico

- Gustavo Petro sobre acto en Girardot: "Me cayó mal un trago que me tomé"

Incluso, en respuesta directa al expresidente Andrés Pastrana, quien calificaba como "sospechosa" esa reunión -que nunca se dio, finalmente-, Petro consideró que "a mí sí me causó un gran escozor. Él es heredero político de un fraude; él se hizo gracias a que hubo un fraude en Colombia, que determinó también mi vida, desde otro punto de vista".

De otra parte, el senador y aspirante a la Casa de Nariño confirmó que llegó a un “acuerdo de convivencia” con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para evitar discusiones y encontronazos en medio de la campaña electoral. Incluso, aseguró que este acuerdo también es con miras a los próximos años, en caso de que él llegue a ser presidente, pues considera que se debe trabajar en conjunto por los problemas de la ciudadanía.