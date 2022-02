Rincón: "Me dejé llevar por personas que no priorizaban mi carrera"

Sebastián Rincón primero llamó la atención por ser el hijo de Freddy Rincón y más adelante por sus buenas campañas en Tigre de Argentina entre 2014 y 2017. Tuvo su oportunidad en Europa con el Vitória Guimarães, aunque no le dieron mucha continuidad. Pasó por Aldosivi, Sarmiento y Huracán sin mayor trascendencia. Ahora llegó al recién ascendido Barracas.

"Muy contento por otra oportunidad acá en este país que le debo mucho y esperemos seguir dejando una buena imagen. Barracas es un equipo recién ascendido y no trajeron muchos jugadores de primera división. Los que llegamos tenemos más responsabilidad", le dijo el atacante a El Vbar.

Con 28 años tiene claro que cometió algunos errores: "me ha faltado y pienso que no es tarde para poder lograr lo que yo he soñado. En mucha de las situaciones he tenido la culpa yo, pude haberme manejado mejor. Ahora tengo una nueva oportunidad y espero aprovecharla".

Le puede interesar

De otro lado, Rincón aseguró que no estuvo bien rodeado: "a la hora de elegir clubes, tema de representantes, me dejaba llevar por personas que no priorizaban mi carrera y eso tuvo mucho que ver con que llevo mucho sin tener mucha continuidad".

Acerca de tener el apellido Rincón afirmó: "eso fue al principio de mi carrera, yo nunca me he comparado ni me compararé con mi papá. Yo sé que fue un grande, lo que hizo, estoy muy orgulloso de ser el hijo de él. Yo siempre quise cumplir mis sueños y ganarme las cosas sin necesidad de ser el hijo de él".