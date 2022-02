Director de la Dian responde a descalificación en licitación del RUNT

El director de la DIAN, Lisandro Junco, respondió en comunicado a un informe de la Universidad Nacional, en el que pide descalificar de la licitación del millonario contrato por más de $800.000 millones, para la elección del nuevo concesionario del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, a una de las empresas en la que el director de la entidad es socio.

La Universidad Nacional se pronunció luego que el Ministerio de Transporte la contrató para que adelantara la revisión de las ocho ofertas que recibió el pasado 14 de enero de 2022, para que con sus experiencias soporten la elección del adjudicatario.

Sin embargo, este lunes la Universidad pidió al Ministerio de Transporte descalificar a la empresa Promesa de Sociedad Futura Circulemos Colombia S.A.S, porque el director de la DIAN, es socio de la empresa Soluciones Seguras S.A.S una de las 3 empresas que la componen, junto con Data Tools S.A y Cromasoft Limitada.

En un comunicado de seis puntos Lisandro Junco, director de la DIAN, respondió que la empresa de Servicios y Soluciones Seguras SAS, de la cual no tiene el control, ni administración, participó en un proceso licitatorio ante el Ministerio de Transporte.

"La empresa de Servicios y Soluciones Seguras SAS, de la cual fui socio hasta el 3 de enero de 2022, es propiedad de mis familiares en primer y segundo grado de consanguinidad y yo no soy socio, ni accionista de ésta", afirmó Junco.

Y aseguró en la comunicación, es así, cómo en este proceso licitatorio, Servicios y Soluciones Seguras SAS presentó un documento de quienes son los beneficiarios reales, actuando con debida diligencia, mencionando mi nombre cuando era socio de la empresa. Y como reposa en mi declaración de conflicto de intereses. Todo ha sido informado por la sociedad, a través del representante legal y se encuentra publicado en SECOP.

Finaliza el comunicado de Junco, que Adicionalmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, de acuerdo con el concepto 296121 de 2019, “NO EXISTE INHABILIDAD ALGUNA PARA QUE UN SERVIDOR PÚBLICO SEA SOCIO DE UNA EMPRESA PRIVADA . No obstante, y por transparencia, he establecido en mi DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE ÍNTERESES, mi relación con la EMPRESA".

*Al término de este lunes, no se conocía un pronunciamiento del Ministerio de Transporte, sobre la petición de la Universidad Nacional de Colombia.