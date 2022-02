“Pague su defensor si está inconforme” le dijo abogado al cnel. Del Río

Cuando culminaba la audiencia en la que el juez dejó en firme la captura en contra del coronel Robinson González Del Río y de otros 14 implicados por presuntamente entrenar a bandas criminales y estar al servicio del ‘Clan del Golfo’, el detenido coronel pidió la palabra para denunciar a su abogado de la defensoría pública por supuesto maltrato.

Cnel. Del Río : “Se puso altanero, lo llamo para que interponga recurso y su actitud es de gritarme, de no escucharme y obviamente me dejó sin que yo como afectado por la orden de captura le manifieste que no estoy de acuerdo y él, y en lugar de ser mi defensor pues me tira el teléfono”.

Ante los reclamos del detenido coronel, el defensor público no aguantó y le repondió.

Abogado: “(...) si yo estoy en audiencia y me están llamando y llamando, pues sí le sacan a uno vulgarmente la piedra y le da a uno mal genio, estoy en audiencia y precisamente cuando se iba o no a apelar, pero yo que iba a apelar señor juez cuando yo estoy conforme con la legalización de la captura. Entonces señor Robinson, usted gana como $7 millones mensuales como me lo manifestó debido a una jubilación que tiene, pague su defensor si está inconforme y puede manifestarlo en la defensoría y apunte este audio que se está grabando”.

Este viernes se retomó la audiencia, y el detenido coronel Del Río cambió de abogado. La Fiscalía les imputará cargos y pedirá cárcel para los procesados